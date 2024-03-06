Новости 6 марта: Британия готова дать Украине в кредит замороженные активы РФ, россияне разрушили "Эпицентр" в Никополе

О замооженных активах РФ. Великобритания готова предоставить Украине взаймы все замороженные активы Центрального банка России в стране при условии, что Россия будет вынуждена оплатить Украине репарации после окончания войны.

Об обстреле Никополя. В результате российской атаки 6 марта был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе, обошлось без жертв.

О блокировании теле- и радиосигналов из РФ и Беларуси. Кабинет министров Украины принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн грн на развертывание системы, которая будет блокировать антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях.

О пожаре на Осокорках. Правоохранительные органы начали расследование причин пожара 5 марта на территории двух ландшафтных заказников в Киеве - "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглое".

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Об экспорте продовольствия в ЕС. Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

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Миллиарды на кону. Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаниями. Что это меняет?

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Верховная Рада приняла долгожданный закон о корпоративном управлении госкомпаниями, от которого зависело получение Украиной миллиардов от МВФ, ЕС и Всемирного банка. Что изменится в работе госпредприятий? (укр)

Украина впервые в истории не покупала газ для прохождения зимы. Можно ли назвать это победой?

Что происходит с добычей газа в Украине и почему первую зиму без импорта голубого топлива трудно назвать победой.(укр)