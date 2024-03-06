В правительстве Украины назвали условия для ограничения экспорта продовольствия в ЕС

фото: тарас качка

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Об этом заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Financial Times.

Качка сказал, что Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя ЕС также должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии.

"Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно", – сказал Качка. Однако он добавил: "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия".

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Качка также отметил, что Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, по установлению ограничений на импорт яиц, птицы и сахара с июня, а также разрешения отдельным странам закрывать свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны.

Также недавно Киев согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не автомобильным транспортом через соседние страны, чтобы снизить напряженность, отмечает Financial Times.

"Мы добровольно прекратили разрешение на экспорт кукурузы ко всем пяти соседним государствам-членам. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекорд – 15 млн тонн кукурузы в календарном 2023 году. Так что у нас большой спрос в других странах. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС", – сказал Качка.

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Напомним:

1 марта сообщалось, что Европейский Союз усилит контроль за соблюдением договоренностей перевозчиками, которые перевозят зерно из Украины. Это делается для того, чтобы успокоить недовольство фермеров ЕС и способствовать свободной торговле, которая помогает всему блоку.