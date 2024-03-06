За час окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 грубих порушень - Шмигаль

За два роки окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з яких може стати фатальним.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію", – зазначив він.

Очільник уряду назвав це безпрецедентним випадком в історії, який поставив континент на межу катастрофи.

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"З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним", – наголосив Шмигаль.

За його словами, щодо ЗАЕС влада держави має чітку і зрозумілу позицію, а саме: "активувати найжорсткіші санкції проти РФ, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією".

Нагадаємо:

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На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома". Ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, нині доступ до станції їм закрито.