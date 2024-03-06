Всі розділи
Укр / Рус

За час окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 грубих порушень - Шмигаль

Середа, 6 березня 2024, 10:29 - Анастасія Дячкіна

За два роки окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з яких може стати фатальним.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію", – зазначив він.

Очільник уряду назвав це безпрецедентним випадком в історії, який поставив континент на межу катастрофи.

Реклама:

"З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним", – наголосив Шмигаль.

За його словами, щодо ЗАЕС влада держави має чітку і зрозумілу позицію, а саме: "активувати найжорсткіші санкції проти РФ, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією". 

Нагадаємо

Реклама:

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома". Ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, нині доступ до станції їм закрито. 

ЗАЕС енергетика війна
Реклама:
Матеріали за темою
ЗАЕС пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабної війни 5 березня 2024, 11:45
Окупанти вивезли із ЗАЕС останніх працівників "Енергоатома" – Котін 4 березня 2024, 18:48
Гендиректор МАГАТЕ вкотре зустрінеться з Путіним для обговорення питань по ЗАЕС 4 березня 2024, 17:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті