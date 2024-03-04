Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний мира по капитализации

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Производитель ИИ-чипов Nvidia вошел в тройку самых дорогих публичных компаний в мире после Apple и Microsoft, обогнав Saudi Aramco.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник рыночная стоимость компании выросла на 2,5%, достигнув 2,11 трлн долл, после того, как в прошлую пятницу впервые пересекла понзачку в 2 трлн долл.

Между тем капитализация Aramco упала до 2,01 трлн долл, свидетельствуют данные Bloomberg.

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"Акции Nvidia взлетели до небес на фоне огромных прибылей, которые подтвердили оптимизм Уолл-стрит относительно потенциала искусственного интеллекта для переформатирования технологической индустрии.

Компания доминирует на рынке графических чипов, предназначенных для сложных вычислительных задач, необходимых для работы приложений искусственного интеллекта, которые компании спешат разрабатывать. В этом году ралли было безостановочным. Акции выросли примерно на 70% и прибавили около 883 миллиардов долларов в стоимости", - пишет агентство.

Между тем, Aramco упала более чем на 5% в этом году из-за снижения добычи в результате сокращения добычи ОПЕК+ и потенциального следующего размещения акций правительством Саудовской Аравии, что оказывает давление на акции.

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Напомним:

После выхода финансовой отчетности акции производителя ИИ-чипов Nvidia взлетели на 16,4%, а рост капитализации компании на 277 млрд долларов стал крупнейшим дневным ростом на Уолл-стрит в истории.

Акции производителя чипов Nvidia заменили Tesla и стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит.

Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.

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Экономическая правда