Разрешения на обслуживание внешних долгов ждут более 3 тысяч украинских компаний - НБУ

По данным Национального банка Украины, около 3 тысяч украинских компаний имеют задолженность по зарубежным займам или ценным бумагам, которую они не могут обслуживать из-за валютных ограничений.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, по подсчетам НБУ, в Украине на разрешение погашать и обслуживать внешние обязательства ожидают более 3 тыс предприятий. Далеко не все из них имеют собственную валюту для выплаты кредиторам.

При условии, если все они попытаются воспользоваться правительственными ходатайствами для погашения долгов, то резервов может не хватить, что негативно повлияет на курсовую стабильность.

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Читайте больше в статье ЭП: Ахметов, Веревский и Пинчук хотят вывести валюту из Украины, чтобы избежать дефолта. Правительство - за, МВФ - против

Напоминаем:

Кабмин попросил Нацбанк разрешить "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвесту", "Интерпайпу" и "Кернел" и другим крупным компаниям платежи по евробондам из Украины.

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Ряд крупных украинских компаний обеспокоены возможной задержкой выплат по евробондам и кредитам из-за неопределенности с приобретением валюты и перечислением за границу.