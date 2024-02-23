Великі компанії стурбовані ймовірною затримкою виплат кредиторам через позицію МВФ - ЗМІ

Низка великих українських компаній занепокоєна можливою затримкою виплат за євробондами та кредитами через невизначеність із придбанням валюти і перерахуванням за кордон.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", це пов’язано з листом МВФ на адресу НБУ.

Раніше повідомлялось, що Кабмін попросив Нацбанк дозволити "ВФ Україна", ДТЕК, "Метінвесту", "Інтерпайпу" і "Кернел" та іншим великим компаніям платежі за євробондами з України.

Зазначається, що глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями і з західними кредиторами.

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Співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Також одне з джерел додало, що занепокоєння у Фонді також викликає досить значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.

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Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів про третій перегляд Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів.