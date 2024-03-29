ИИ-стартап xAI Маска выпустит обновленную версию чат-бота Grok

getty images

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI анонсировала запуск расширенной версии своего чат-бота Grok - Grok-1.5.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Grok-1.5 будет доступна для первых тестировщиков и существующих пользователей Grok на платформе X в ближайшие дни.

"Одно из самых заметных улучшений в Grok-1.5 - это его производительность в кодировании и математических задачах. В наших тестах Grok-1.5 показал результат 50,6% в тесте MATH и 90% в тесте GSM8K - двух математических тестах, охватывающих широкий спектр олимпиадных задач от начальной школы до старших классов.

Реклама:

Кроме того, он набрал 74,1% в тесте HumanEval, который оценивает умение генерировать код и решать проблемы", - говорят в xAI.

Илон Маск написал, что чат-бот Grok-1.5 будет доступен на платформе социальных сетей X на следующей неделе.

"Grok 2 должен превзойти нынешний ИИ по всем показателям. Сейчас он обучается", - отметил миллиардер.

Реклама:

Напомним:

Миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.

Экономическая правда