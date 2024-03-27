Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X
Миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).
Об этом пишет Reuters.
Ранее чат-бот был доступен только подписчикам Premium+.
Поскольку все больше рекламодателей отказываются от платформы микроблогов, миллиардер отметил уменьшение зависимости компании от рекламы и переключил свое внимание на более привлекательные планы подписки.
"Ранее в этом месяце Маск заявил, что xAI откроет Grok с открытым исходным кодом, после того, как он подал в суд на OpenAI за то, что компания якобы отказалась от своей первоначальной миссии в пользу коммерческой модели", - пишет агентство.
Позже Маск опубликовал открытый код чат-бота Grok.
Этот шаг предоставит доступ к коду, лежащему в основе технологии, и сблизит xAI с Meta и французской Mistral, обе из которых имеют модели ИИ с открытым исходным кодом, отмечает агентство Reuters. Google также выпустила модель ИИ под названием Gemma, которую сторонние разработчики могут доработать в соответствии со своими потребностями.
Напомним:
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.
Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.
Экономическая правда