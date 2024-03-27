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Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X

Среда, 27 марта 2024, 17:24 - Алексей Павлыш
 
getty images

Миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).

Об этом пишет Reuters.

Ранее чат-бот был доступен только подписчикам Premium+.

Поскольку все больше рекламодателей отказываются от платформы микроблогов, миллиардер отметил уменьшение зависимости компании от рекламы и переключил свое внимание на более привлекательные планы подписки.

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"Ранее в этом месяце Маск заявил, что xAI откроет Grok с открытым исходным кодом, после того, как он подал в суд на OpenAI за то, что компания якобы отказалась от своей первоначальной миссии в пользу коммерческой модели", - пишет агентство.

Позже Маск опубликовал открытый код чат-бота Grok.

Этот шаг предоставит доступ к коду, лежащему в основе технологии, и сблизит xAI с Meta и французской Mistral, обе из которых имеют модели ИИ с открытым исходным кодом, отмечает агентство Reuters. Google также выпустила модель ИИ под названием Gemma, которую сторонние разработчики могут доработать в соответствии со своими потребностями.

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Напомним: 

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.

Экономическая правда

Маск технології компании
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