Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями электроэнергии - эксперт

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга Media Center Ukraine.

"К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", — подчеркнул он.

Вероятно, отключения могут происходить во второй половине июля и в августе, на которые приходится летний пик потребления электроэнергии.

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"Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, - много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля - в августе", - пояснил Александр Харченко.

Напомним:

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

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В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.