Непогода оставила без света более 200 населенных пунктов

Из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сильный ветер и дождь нанесли существенные повреждения сетям облэнерго - на утро обесточены более 200 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкий", - говорится в сообщении.

По разным причинам обесточены 374 населенных пункта. Из-за боевых действий есть обесточивание в Винницкой, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Напомним:

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

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В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.