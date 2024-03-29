С апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн. Все из-за увеличения себестоимости производства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Увеличение стоимости - вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной", - говорится в сообщении.

Напомним:

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После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

Также летом городские власти планируют начать ремонт дорожных автопроездов моста Метро.

Накануне стало известно, что директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Обязанности гендиректора "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель директора предприятия Евгений Пушков.

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