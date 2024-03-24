Кличко обіцяє влітку пустити рух автомобілів Подільським мостом і почати ремонт моста Метро

автострада

Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в коментарі ЕП.

Запуск руху новим мостом для всіх бажаючих дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту Метро.

Наразі на Русанівських садах поряд зі станцією міської електрички "Троєщина-2" підрядник робіт група компаній "Автострада" зводить тунель під насипом залізниці. Він сполучить з'їзд з Подільського мостового переходу з новою дорогою під розворотним кільцем Троєщинського швидкісного трамваю.

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Проїзд до тунелю здійснюватиметься з проспекту Романа Шухевича, з'їзд з тунелю – у напрямку вулиці Петра Вершигори. За попередніми даними, щоб потрапити на Подільський міст, мешканцям Вигурівщини та Троєщини доведеться робити розворот біля ТРЦ Sky Mall.

Схема заїзду та виїзду з Подільського мостового переходу Знімок екрану з youtube-каналу Antonio Production

Також влітку міська влада планує почати ремонт дорожніх автопроїздів мосту Метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор пообіцяв, що рух мостом для приватних автомобілів перекриватися не буде.

"Для естакади метро загрози немає, є проблеми з автопроїздами. Будемо підсилювати міст знизу. Під час робіт звужуватимемо смуги, перекидатимемо рух з однієї сторони на іншу, але перекривати повністю не будемо", – заявив Кандибор.

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Економічна правда