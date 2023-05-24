Найбільший хабар в історії України: справу Насірова скерували до суду

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

Підкреслюється, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України.

"Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу ("Укрлендфармінг" Олега Бахматюка - ред.)", - йдеться у повідомленні НАБУ.

"Установлено, що протягом 2015 - 2016 років очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем - із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо гловою ДФС, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами", - додали в САП.

Досудове розслідування завершили 2 лютого 2023 року, на сьогодні обвинувальний акт скеровано до ВАКС до розгляду по суті.

"Матеріали стосовно власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, прокурором виділені в окреме провадження, у якому сторона захисту підозрюваного наразі ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України", - утчонили в САП.

Нагадаємо:

Слідча суддя Вищого антикорсуду Лариса Задорожна 16 травня зменшила заставу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову із 523 млн до 107 млн гривень.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда