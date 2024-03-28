С этой недели Одесская область будет постепенно завершать отопительный сезон

В Одессе и области с этой недели начнут отключать дома от централизованного отопления. В городе теплоснабжение отключат до 10 апреля.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Уже с этой недели будем постепенно завершать отопительный сезон в области. К счастью, весеннее солнышко и тепло в Одесской области этому способствуют", - сообщил он.

График отключения централизованного теплоснабжения следующий:

Реклама:

Одесса - 7-10 апреля.

Черноморск - 1 апреля.

Порт-Аненталь - 8-10 апреля.

Беляевка - 31 марта.

Хлебодарское - 1 апреля.

Раздельнянский район - 1 апреля.

Подольский район - 31 марта.

Измаильский район - 31 марта.

Белгород-Днестровский район - 31 марта.

Напомним:

Отопительный сезон в Киеве планируется завершить с 28 марта. Все из-за существенного потепления, которое прогнозируют синоптики. Учреждения социального обслуживания будут отключать по письменной заявке руководителей.

Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратят с 26 марта.

Реклама:

В Херсоне 26 марта завершился отопительный сезон