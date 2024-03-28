С этой недели Одесская область будет постепенно завершать отопительный сезон
В Одессе и области с этой недели начнут отключать дома от централизованного отопления. В городе теплоснабжение отключат до 10 апреля.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
"Уже с этой недели будем постепенно завершать отопительный сезон в области. К счастью, весеннее солнышко и тепло в Одесской области этому способствуют", - сообщил он.
График отключения централизованного теплоснабжения следующий:
- Одесса - 7-10 апреля.
- Черноморск - 1 апреля.
- Порт-Аненталь - 8-10 апреля.
- Беляевка - 31 марта.
- Хлебодарское - 1 апреля.
- Раздельнянский район - 1 апреля.
- Подольский район - 31 марта.
- Измаильский район - 31 марта.
- Белгород-Днестровский район - 31 марта.
Напомним:
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