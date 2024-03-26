В Херсоне завершили отопительный сезон

В Херсоне 26 марта завершился отопительный сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Учитывая погодные условия местные власти приняли решение о завершении отопительного сезона в Херсоне", - говорится в сообщении.

В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, аварийную помощь из Европы привлекать не будут.

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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии объемом до 18 649 МВт-ч. Экспорт не предвидится третий день подряд после массированного удара по энергосистеме 22 марта.

При этом в краткосрочный ремонт выведены два блока ТЭС. Из-за технологических нарушений выключалась ТЭЦ, но ее вернули в работу в течение часа.

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Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратят с 26 марта.