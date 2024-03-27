В прошлом году АРМА разыскало активов на более 200 миллиардов

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд грн и столько же - за рубежом.

Такие данные обнародовала глава агентства Елена Дума.

"В 2023 году АРМА суммарно в Украине выявило и разыскало денежных ценностей, корпоративных прав и объектов недвижимости на более 100 млрд грн и столько же за рубежом", - говорится в отчете.

В частности, в течение года было обнаружено активов на 3,56 млрд грн, 312,5 млн долларов и 194,2 млн евро.

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По состоянию на конец 2023 года общий объем денежных активов в управлении АРМА достиг 5,7 млрд грн.

Инспекторы АРМА разыскали также 53 млрд грн в корпоративных правах и 5 837 объектов недвижимости.