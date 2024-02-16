Кабмин согласовал продажу арестованной яхты Медведчука

ФОТО: FEADSHIP

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

Об этом сообщила в Telegram глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за рубежом и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабмином.

"Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением Кабинета Министров Украины", - добавила Дума.

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Напомним:

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом.

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Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположен на главной кормовой палубе. На яхте находятся 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на нем есть лифт.

В 2020 году стало известно, что Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт – Royal Romance ориентировочной стоимостью в $200 млн на свою жену Оксану Марченко.

Экономическая правда