АРМА с начала года перечислила в бюджет рекордные 114,5 миллионов

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) за январь-февраль 2024 года направило в госбюджет 114,5 млн грн - это превышает поступления за весь 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"В течение января-февраля 2024 года поступления от управления арестованными активами в государственный бюджет составляют 114,5 млн грн, что превышает поступления за весь 2023 год.

Это самый высокий показатель АРМА за весь период деятельности агентства. Так в 2023 году доходы в государственный бюджет составляли 101,3 млн грн, в 2022 - 34,8 млн грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на март 2024 года АРМА осуществляет управление денежными активами и военными облигациями на сумму более 6,млрд грн, что также является самым высоким показателем за весь период деятельности АРМА.

"В 2024 году АРМА планирует кратно увеличить поступления от управления арестованными активами в госбюджет", - заявили в агентстве.

Напомним:

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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало продавать арестованные активы через госсистему Прозорро.Продажи.

Экономическая правда