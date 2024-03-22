Сообщение через ДнепроГЭС в Запорожье может быть восстановлено в ближайшее время – Федоров

Частичное восстановление транспортного сообщения в Запорожье через ДнепроГЭС возможно в ближайшие часы.

Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире "УП.Підсумки".

Федоров отметил, что крупнейшая ГЭС Украины разрушена, зато полностью оценить все последствия пока невозможно, поскольку нужно дождаться инвентаризации всего разрушенного имущества.

Также глава ОВА пояснил, что ГЭС также обеспечивала проезд с левого берега на правый. Соответственно сообщение через ДнепроГЭС сейчас не происходит.

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"Такая ситуация является достаточно критической для города. Поэтому нашей основной целью является восстановление сообщения между двумя берегами Днепра через плотину в кратчайшие часы", – рассказал Федоров.

Он добавил, что восстановление сообщения в Запорожье будет частичным, поскольку часть дорожного полотна полностью разрушена.

Сейчас в городе у всех абонентов есть электроэнергия, у всех предприятий согласно их заявкам есть также те мощности, которые для них нужны. Кроме того, по состоянию на вечер 22 марта в Запорожье отсутствуют проблемы с водоснабжением.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

На полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобится около 3 дней.