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"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Пятница, 22 марта 2024, 16:50 - Анастасия Жарикова

Для того чтобы заживить всех бытовых потребителей, обесточенных в результате российской атаки на украинскую энергосистему, нужны сутки.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что сегодняшние удары России были направлены прежде всего против украинской энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. 

"Ключевое сейчас - энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в украинские дома", - добавил Шмыгаль.

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Глава правительства анонсировал, что свет будут возвращать в три этапа:

  • сначала будут запитывать критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);
  • на втором этапе будет запитано населения;
  • на третьем - будут запитывать промышленность.

"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали", - резюмировал глава Кабмина.

Напоминаем:

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В результате ракетной атаки 22 марта есть попадания по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая. 

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

Кабмин Шмыгаль энергетика электроэнергия война
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