Из-за доступа игроманов к азартным играм КРАИЛ оштрафовала 4 онлайн-казино на общую сумму 14 миллионов
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по результатам проведения внеплановых проверок выписала штраф четырем лицензиатам онлайн-казино.
Об этом сообщает КРАИЛ.
По результатам проверок был установлен ряд нарушений лицензиатами по процедуре идентификации игроков. Общая сумма штрафа составляет 14 млн грн.
Например, информацию о некоторых игроках включают в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх - говорится, что таким лицам могли предоставлять доступ к азартным играм.
Напомним:
КРАИЛ предлагает Раде разрешить командирам военных вносить бойцов в реестр игроманов.
Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 9256, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ и автоматизацию выдачи игорной лицензии в сфере азартных игр.
Экономическая правда.