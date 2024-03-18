Из-за доступа игроманов к азартным играм КРАИЛ оштрафовала 4 онлайн-казино на общую сумму 14 миллионов

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по результатам проведения внеплановых проверок выписала штраф четырем лицензиатам онлайн-казино.

Об этом сообщает КРАИЛ.

По результатам проверок был установлен ряд нарушений лицензиатами по процедуре идентификации игроков. Общая сумма штрафа составляет 14 млн грн.

Например, информацию о некоторых игроках включают в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх - говорится, что таким лицам могли предоставлять доступ к азартным играм.

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Напомним:

КРАИЛ предлагает Раде разрешить командирам военных вносить бойцов в реестр игроманов.

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

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Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 9256, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ и автоматизацию выдачи игорной лицензии в сфере азартных игр.

Экономическая правда.