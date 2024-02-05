БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними співрозмовників ЕП на ринку грального бізнесу, йдеться про онлайн казино "Космолот"

Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.

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"Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Бюро стверджують, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

Додається, що на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо:

Monobank виявив факт недобросовісного використання бренду банка казино "Космолот" та у якості покарання заблокував оплату своїми картками.

Економічна правда.