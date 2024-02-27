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Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії

Вівторок, 27 лютого 2024, 14:30 - Артур Крижний

Компанії Bosch і Sony закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії. Компанія LG закрила всі магазини бренду "через зупинку постачання".

Про це повідомляє російський "Коммерсантъ".

Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. За його словами, три магазини у Москві працюватимуть до літа, щоб розпродати залишки. Bosch закрила всі магазини, окрім одного, де планують розпродати залишки товару.

У техпідтримці LG повідомили, що всі магазини бренду "через зупинку постачання" вже закрилися.

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Нагадаємо: 

У березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

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