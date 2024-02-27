Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії
Компанії Bosch і Sony закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії. Компанія LG закрила всі магазини бренду "через зупинку постачання".
Про це повідомляє російський "Коммерсантъ".
Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. За його словами, три магазини у Москві працюватимуть до літа, щоб розпродати залишки. Bosch закрила всі магазини, окрім одного, де планують розпродати залишки товару.
У техпідтримці LG повідомили, що всі магазини бренду "через зупинку постачання" вже закрилися.
Нагадаємо:
У березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.