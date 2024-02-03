Sony заборонила активувати свої ігри на платформі Steam для користувачів з РФ та Білорусі

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Російські та білоруські акаунти Steam більше не можуть активувати ігри розробника Sony.

Про це йдеться в повідомленні російського дистрибьютора "Бука", передає російське видання Meduza.

"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - таке повідомлення ортримали користувачі сервісу "Бука".

Про обмеження також повідомив російський магазин ігор Steampay.

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У березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.

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