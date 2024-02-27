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Sony скоротить штат працівників і закриє підрозділ у Лондоні на тлі знецінення акцій

Вівторок, 27 лютого 2024, 16:45 - Артур Крижний

Sony Group звільнить 900 осіб зі свого підрозділу відеоігор по всьому світу, або близько 8% співробітників, і закриє підрозділ в Лондоні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова виконавчого директора Sony Interactive Entertainment.

"Після ретельного розгляду і численних обговорень із керівництвом протягом кількох місяців стало зрозуміло, що необхідно внести зміни, щоб продовжити зростання бізнесу та розвиток компанії", - написав у вівторок президент і головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян, який іде, у записці для працівників.

Sony повідомила, що звільнення також торкнуться виробників ігор Insomniac (студія, яка створила "Людину-павука"), Naughty Dog (гру The Last of Us) і Guerrilla (гру Horizon) - трьох найуспішніших дочірніх компаній.

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Раніше цього місяця акції Sony впали на тлі новин про те, що компанія скорочує прогнози щодо випуску консолі PlayStation 5.

Цього року понад 6 тисяч працівників індустрії відеоігор втратили роботу, оскільки бюджети різко зросли, а ігрові компанії зіткнулися зі сповільненням витрат після пандемії та зростанням процентних ставок.

Sony
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