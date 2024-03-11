Экс-глава Activision Blizzard Котик заинтересовался покупкой TikTok – WSJ

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На неделе с 11 марта 2024 года Палата представителей США рассмотрит законопроект, который заставит китайскую компанию ByteDance продать TikTok, чтобы сервис мог продолжить работу в стране. Если откажется - столкнется с блокировкой.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Если закон получит все необходимые одобрения, включая президентское, компании дадут чуть больше пяти месяцев, чтобы выполнить требование. Оценка TikTok, скорее всего, составит "сотни миллионов долларов".

По данным газеты, вероятность, что поправки примут, высока, поэтому на фоне обсуждений оживились "глыбы" технорынка и медиаотрасли США.

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По данным источника WSJ, бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик, в частности, выразил интерес к покупке TikTok сооснователю ByteDance Чжан Имину.

Отмечается, что Котик ищет потенциальных инвестиционных партнеров и озвучил идею сразу группе собеседников, среди которых был и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Если бы Котику удалось привлечь инвестиции, OpenAI могла бы использовать данные TikTok для обучения своих ИИ-моделей, отмечает издание.

Напомним:

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Двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance примерно шесть месяцев на отказ от приложения для коротких видео TikTok, или же его запретят в США, пытаясь решить проблемы национальной безопасности в отношении его собственности в Китае.