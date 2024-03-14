Экс-министр финансов США времен Трампа собирает группу инвесторов для покупки TikTok

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Бывший министр финансов США времен Трампа Стивен Мнучин создает группу инвесторов для приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, поскольку двухпартийный законопроект, проходящий через Конгресс, угрожает дальнейшему существованию TikTok в США.

Об этом пишет CNBC.

Палата представителей в среду приняла двухпартийный законопроект, который, если он будет подписан, заставит ByteDance либо продать свое флагманское глобальное приложение, либо столкнуться с фактическим запретом TikTok на территории США.

"Я думаю, что закон должен быть принят, и я думаю, что он должен быть продан", - сказал Мнучин, возглавляющий Liberty Strategic Capital, в эфире программы "Squawk Box" на CNBC в четверг.

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"Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу, чтобы купить TikTok", - добавил он.

Сейчас законопроект направлен в Сенат, где его будущее остается неопределенным, хотя президент Джо Байден заявил, что подпишет закон, если он попадет к нему на стол.

"Это должно принадлежать американскому бизнесу. Китайцы никогда не позволят американской компании владеть чем-то подобным в Китае", - сказал Мнучин.

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Законодатели по обе стороны прохода подчеркнули, что распространение TikTok в США - по собственным оценкам, 170 миллионов американцев пользуются приложением - предоставляет китайскому правительству свободный доступ к информации и влияние на Соединенные Штаты.

Однако остается неясным, позволит ли китайское правительство ByteDance продать TikTok американскому покупателю.

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу намекнул, что продажа не является вариантом. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин описал двухпартийное давление как свидетельство "логики грабителя" по отношению к TikTok, сообщила в четверг Financial Times.

Мнучин не уточнил, кто будет другими инвесторами в возможной сделке, а также не назвал потенциальную стоимость социальной сети.

Есть и другие заинтересованные покупатели. В воскресенье газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик обсуждал потенциальную сделку с потенциальными партнерами.

Напомним:

Палата представителей Конгресса США в среду поддержала законопроект, который заставит китайского владельца TikTok или продать популярное видеоприложение, или его запретят в Соединенных Штатах.

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Экономическая правда