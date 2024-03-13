В США могут заблокировать TikTok: Палата представителей поддержала законопроект

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Палата представителей Конгресса США в среду поддержала законопроект, который заставит китайского владельца TikTok либо продать популярное видеоприложение, либо его запретят в Соединенных Штатах.

Об этом пишет The New York Times.

"Этот шаг обостряет противостояние между Пекином и Вашингтоном за контроль над технологиями, которые могут повлиять на национальную безопасность, свободу слова и индустрию социальных сетей.

Лидеры республиканцев ускоренно провели законопроект через Палату представителей с ограниченными дебатами, и он был принят 352 голосами против 65, что отражает широкую поддержку законодательства, которое будет непосредственно направлено против Китая в год выборов", - пишет газета.

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Это решение было принято, несмотря на усилия TikTok мобилизовать 170 миллионов американских пользователей против этой меры, а также на фоне попыток администрации Байдена убедить законодателей в том, что китайская собственность на эту платформу представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.

NYT добавляет, что законопроект ждет "трудный путь" к принятию в Сенате, где лидер большинства, сенатор из Нью-Йорка Чак Шумер, не обязывался выносить его на голосование, а некоторые законодатели пообещали бороться с ним. И даже если Сенат примет документ и он станет законом, закон, скорее всего, столкнется с юридическими проблемами, добавляет газета.

Законопроект имеет целью заставить ByteDance продать TikTok не китайским владельцам в течение 6 месяцев. Если продажа не состоится, приложение будет запрещено.

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Напомним:

Двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance примерно шесть месяцев на отказ от приложения для коротких видео TikTok, или же его запретят в США, пытаясь решить проблемы национальной безопасности относительно его собственности в Китае.

Сообщалось, что на неделе с 11 марта 2024 года Палата представителей США рассмотрит законопроект, который заставит китайскую компанию ByteDance продать TikTok, чтобы сервис мог продолжить работу в стране. Если откажется - столкнется с блокировкой.

По данным источника WSJ, бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик, в частности, выразил интерес к покупке TikTok сооснователю ByteDance Чжан Имину.

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Экономическая правда