Самая большая проблема на ЗАЭС связана с отработанным ядерным топливом
Эксплуатация ядерного топлива - важнейшая проблема для ЗАЭС. Есть вопросы к тому, как его заменить и где его хранить.
Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в интервью "Укринформу".
"Ядерное топливо сейчас - самая важная проблема. Что с ним делать? Его срок эксплуатации - шесть лет. Вне этого срока, предусмотренного заводом-изготовителем, нельзя просто так эксплуатировать топливо дальше", - заявил он.
Да, для продолжения эксплуатации нужно получить от завода-изготовителя подтверждение, что это - безопасно. На сегодня есть два типа топлива на Запорожской АЭС: российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. Завод должен взять на себя ответственность за безопасную эксплуатацию сверх установленного срока. Но вероятность того, что производитель даст согласие, очень минимальная.
"Соответственно, если согласия на продолжение эксплуатации нет, то нужно это отработанное топливо - а оно находится в активных зонах всех шести реакторов - как-то забрать. Как это сделать, какой персонал это сделает? И самый сложный вопрос: где будет храниться это отработанное ядерное топливо", - добавил Галущенко.
Напомним:
Срок эксплуатации ядерного топлива на Запорожской АЭС истекает, а россияне не смогут его перегрузить.
8 марта Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине.
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.
Энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждения российскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.