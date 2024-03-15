Самая большая проблема на ЗАЭС связана с отработанным ядерным топливом

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Эксплуатация ядерного топлива - важнейшая проблема для ЗАЭС. Есть вопросы к тому, как его заменить и где его хранить.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в интервью "Укринформу".

"Ядерное топливо сейчас - самая важная проблема. Что с ним делать? Его срок эксплуатации - шесть лет. Вне этого срока, предусмотренного заводом-изготовителем, нельзя просто так эксплуатировать топливо дальше", - заявил он.

Да, для продолжения эксплуатации нужно получить от завода-изготовителя подтверждение, что это - безопасно. На сегодня есть два типа топлива на Запорожской АЭС: российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. Завод должен взять на себя ответственность за безопасную эксплуатацию сверх установленного срока. Но вероятность того, что производитель даст согласие, очень минимальная.

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"Соответственно, если согласия на продолжение эксплуатации нет, то нужно это отработанное топливо - а оно находится в активных зонах всех шести реакторов - как-то забрать. Как это сделать, какой персонал это сделает? И самый сложный вопрос: где будет храниться это отработанное ядерное топливо", - добавил Галущенко.

Напомним:

Срок эксплуатации ядерного топлива на Запорожской АЭС истекает, а россияне не смогут его перегрузить.

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8 марта Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.

Энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждения российскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.