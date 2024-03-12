Очільник МАГАТЕ не вважає заборону доступу українського персоналу на ЗАЕС загрозою ядерній безпеці

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої Росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ситуація не може бути сталою в довгостроковій перспективі. Водночас, за нинішньої конфігурації на зупиненій станції персонал, який там є, може виконувати свою роботу", - сказав Гроссі в інтерв'ю Reuters.

Він відповів "Ні, безпосередньо" на запитання про те, чи існують проблеми безпеки через обмеження доступу українського персоналу до електростанції.

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Минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за вимогу до Росії вийти з електростанції та повернути її під контроль української влади.

Хоча деякі українські працівники наразі працюють разом із росіянами для експлуатації електростанції, деяким українцям було заборонено доступ на станцію через відмову підписувати нові російські контракти.

Гроссі оцінив кількість таких працівників приблизно в 100 осіб. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав це "черговою російською брехнею" і заявив, що реальна цифра становить 380 осіб, додавши, що нестача персоналу означає рух "до ядерної аварії".

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"Це трохи суб'єктивне питання", - сказав Гроссі у вівторок, пояснюючи розбіжність цифр.

Нагадаємо:

На окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.