ЗАЕС підʼєднали до другої лінії живлення вперше за майже місяць

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Енергетики підʼєднали ЗАЕС до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими окупантами. Вона залишалася на одній лінії електроживлення з 20 лютого.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 14 березня, о 17:15 годині відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, яка через пошкодження російськими окупантами була в ремонті", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

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Нагадаємо:

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається на одній лінії живлення.