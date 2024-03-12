Google ограничивает собственный ИИ в ответах на вопросы, связанные с выборами

Компания Google ограничила возможности чат-бота Gemini в связи с потенциальным распространением дезинформации о грядущих выборах по всему миру.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отныне бот не будет отвечать на вопросы о предстоящих выборах, которые пройдут в этом году. Например, если ввести запрос о предстоящих выборах в США, то чат-бот будет отвечать: "Я все еще учусь отвечать на этот вопрос. Попробуйте воспользоваться поиском Google".

В Google также отметили, что все меры происходят из соображений безопасности. Особенно в эру дезинформации, когда, к примеру, искусственные интеллекты собственноручно могут генерировать фотографии по предоставленному описанию. К примеру, недавно компания приостановила свой инструмент в Gemini, который создает изображения людей, из-за неточностей в некоторых сгенерированных исторических изображениях.

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Напомним:

В Google выпустили новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста и видео, чем продукты конкурентов.

Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступным на iOS и Android за пределами США.

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Экономическая правда