Google ставить на паузу створення зображень людей ШІ Gemini через неточності

Google призупиняє свій інструмент ШІ Gemini, який створює зображення людей, через неточності в деяких історичних зображеннях, згенерованих моделлю.

Про це повідомляє Reuters.

На початку лютого Google почав пропонувати створення зображень за допомогою своїх моделей Gemini AI, але протягом останніх кількох днів деякі користувачі соціальних мереж повідомили, що модель повертає історичні зображення, які іноді є неточними.

"Ми знаємо, що Gemini пропонує неточності в деяких зображеннях генерації історичних зображень", — заявили в Google.

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З моменту запуску OpenAI ChatGPT у листопаді 2022 року Google змагався за створення програмного забезпечення ШІ, яке б конкурувало з тим, що представила компанія, яку підтримує Microsoft.

Коли рік тому Google випустив свого генеративного штучного інтелекту чат-бота Bard, компанія поділилася неточною інформацією про фотографії планети за межами сонячної системи Землі в рекламному відео, що призвело до падіння акції на 9%.

Раніше цього місяця Bard перейменували на Gemini, і Google запровадив платні плани підписки, які користувачі могли вибрати для кращих можливостей міркувань від моделі AI.

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Нагадуємо:

Google випустив нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту та відео, ніж продукти конкурентів.

Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.