Авария на Alaska Airlines: акции Boeing падают на фоне расследования инцидента с 737 MAX 9

Падение акций американского авиаконцерна Boeing превысило 25% после того, как Министерство юстиции возбудило уголовное расследование в отношении несчастного случая с самолетом 737 MAX 9 компании Alaska Airlines.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции упали на 4,4% 11 марта, что стало самым большим однодневным падением с 25 января.

Авиакомпания Alaska Airlines - перевозчик, у которого вырвало панель фюзеляжа во время полета 737 Max в начале этого года - подтвердила правительственное расследование. Федеральная прокуратура созвала большое жюри в рамках расследования.

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Ранее компанию обвиняли в том, что она не предоставила имен сотрудников, которые работали на реактивном самолете Alaska Air, а также не предоставила документации о том, как выполнялась соответствующая работа. Позже компания Boeing предоставила эти имена и подтвердила, что не имеет никаких записей о работе над панелью Max 9.

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Напомним:

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) во время аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.