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Укр / Рус

На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина

Среда, 17 января 2024, 12:40 - Алексей Павлыш
 
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Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию - фирмы переводятся в специальные административные районы РФ с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.

Об этом пишут российский "Коммерсантъ" и кипрская газета "Филелефтерос".

По словам кипрской газеты, двузначное количество компаний "с огромным объемом работы в своем секторе" в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции. По данным издания, так поступят "и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем".

Газета объясняет это политикой кипрских властей, которые противодействуют обходу санкций против РФ.

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В частности, кипрское издание приводит уход или планы по уходу TCS Group (головная компания "Тинькофф-банка"), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдинговая компания "Европейского медицинского центра"), "Трансмашхолдинга", Globaltrans и маркетплейса Ozon.

Напомним:

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

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Госбанки Китая усиливают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Экономическая правда

Россия финансы Кипр санкции
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