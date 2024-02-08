В Китае на фоне кризиса внезапно уволили руководителя главного регулятора по ценным бумагам

уволений руководитель CSRC И Хуиман Getty Images

Руководителя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), И Хуимана уволили поздно вечером 7 февраля, что вызвало шок у сотрудников и чиновников органа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайские обозреватели говорят, что этот шаг может свидетельствовать о дополнительных мерах по возрождению фондового рынка страны. Предыдущий шквал поддержки накануне Нового года по лунному календарю, когда биржи закрываются на шесть дней, не смог восстановить доверие инвесторов.

Накануне сообщалось, что лидер КНР СИ Цзиньпинь планировал встретиться с регуляторами во главе с CSRC, неизвестно, стало ли увольнение И Хуимана следствием этой встречи, ведь никакой информации о ее ходе не поступало.

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Отставка столь высокопоставленного лица может свидетельствовать о более жестком подходе властей Китая к решению проблемы кризиса, или об определенном аспекте паники в политическом руководстве страны.

Последние меры Китая, в том числе ограничения на короткие продажи и покупки государственных предприятий, имели определенный эффект на этой неделе, поскольку основной фондовый индекс подскочил три сессии подряд, чтобы остановить падение в течение года.

По оценкам Goldman Sachs Group Inc. в своем отчете, опубликованном в понедельник, китайская "национальная сборная" купила акций на сумму около 70 млрд юаней (9,7 млрд долл) за прошлый месяц. По мнению американского банка, для стабилизации рынка необходимо по меньшей мере 200 млрд юаней.

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Напомним:

Си Цзиньпин во вторник 6 февраля планировал встретиться с регуляторными органами чтобы заслушать отчет по ситуации на рынке, никакой информации о ходе встречи, или результаты не поступало.

Китайские банки опасаются кредитовать застройщиков, которые находятся в затруднительном положении, ведь это может негативно повлиять на качество активов.

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это вызвало волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.