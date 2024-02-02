Акції Meta та Amazon зросли на 272 мільярди доларів

Ціни на акції Meta та Amazon зросли на 272 млрд дол на попередніх торгах, оскільки компанії провели 2023 рік, скорочуючи власні витрати та переорієнтовуючи бізнес.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що обидві компанії повідомили про кращі, ніж очікувалося, прибутки, в результаті чого ціни на їхні акції злетіли на 272 млрд дол на попередніх торгах і підтвердили стратегію затягування зменшення видатків, яка визначила останні 16 місяців розвитку технологічної індустрії.

Компанія Meta, яка скоротила чисельність персоналу на 22% у 2023 році, оприлюднила плани викупу акцій на суму 50 млрд доларів і навіть оголосила про свої перші в історії квартальні дивіденди.

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Amazon ініціював найбільший в історії раунд корпоративних скорочень робочих місць, починаючи з 2022 року, який торкнувся близько 35 тис осіб минулого року. Вже у 2024 році компанія заявила, що ще більше посад буде ліквідовано в її Prime Video, студіях та бізнесах, пов'язаних з прямими трансляціями Twitch.

Обидві компанії також повідомили про зростання доходів у своїх основних бізнесах - цифровій рекламі для Meta та продажах електронної комерції для Amazon - які перевищили прогнози. Ці результати призвели до того, що акції Meta зросли на 15% на тривалих торгах, а акції Amazon - більш ніж на 7%.

Головний виконавчий директор Meta Марк Цукерберг визнав, що високі бізнес-результати ставлять питання про те, чи варто Meta знову починати інвестувати значні кошти.

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Згідно з даними Bloomberg, Цукерберг отримає близько 700 млн дол на рік від перших в історії компанії дивідендів.

Додається, що протягом багатьох років Meta та Amazon реінвестували прибутки назад у компанії, стимулюючи наймання нових працівників та розширення нових технологій і бізнес-ліній. Ця стратегія стала все більш очевидною після пандемії Covid-19, коли обидві компанії почали агресивно витрачати кошти.

Чисельність персоналу Meta збільшилася на 30% у 2020 році і ще на 23% у 2021 році, одночасно переорієнтувавши всю компанію на масштабні інвестиції в технологію доповненої і віртуальної реальності.

Нагадаємо:

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продав акцій компанії на суму близько 428 млн дол у четвертому кварталі 2023 року.