Meta виплатить Цукербергу близько 700 мільйонів доларів дивідендів на рік

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Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг отримає виплату у розмірі 700 млн доларів на рік як дивідендні виплати.

Про це пише Bloomberg.

Meta оголосила про щоквартальні дивіденди в розмірі 50 центів на акцію для простих акцій класів А і В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.

Згідно з даними Bloomberg, Цукерберг володіє близько 350 мільйонами акцій, і кожна квартальна виплата приноситиме йому близько 175 мільйонів доларів до сплати податків.

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"Рішення Meta виплатити дивіденди є сигналом про те, як компанія оцінює свій потенціал зростання. Часто технологічні компанії, що швидко зростають, відмовляються від дивідендів на користь використання прибутку для розробки нових продуктів або дорогих придбань.

Хоча Meta витрачає значні кошти на ініціативи зі створення штучного інтелекту, її перспективи поглинання зменшуються через протидію регуляторних органів", - пише агентство.

Після того, як Meta звільнила близько 21 тис співробітників і звузила свої пріоритети, акції компанії майже потроїлися у 2023 році.

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Згідно з документами компанії, Цукерберг отримав 27,1 млн дол загальної компенсації у 2022 році, включаючи витрати на приватну охорону та базову зарплату в розмірі 1 долара. Meta ще не звітувала про винагороду керівників за минулий рік.

Економічна правда