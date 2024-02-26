30 тонн украинской кукурузы, которую в Польше высыпали из товарного поезда, утилизируют

В Польше завершают сбор украинской кукурузы, которую высыпали в ночь с 24 на 25 февраля, возле железнодорожной станции Котомеже, при этом 30 тонн из нее не будет собрано.

Об этом сообщил представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский польскому изданию pap.pl, передает Интерфакс-Украина.

"Восемь из 40 вагонов были вскрыты. Таможенные тросы толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", - рассказал он, пояснив, что при открытии дверей половина товара высыпается из вагона.

Билевский рассказал, что украинская кукуруза, которая направлялась в порт Гданьска, должна была следовать в Марокко. На землю просыпалось от 160 до 180 тонн, из которых 30 тонн осталось на земле.

Реклама:

Это зерно будет собрано, взвешено на таможне, после этого отправлено на утилизацию или производство биодизеля.

Польской полиции по состоянию на понедельник все еще неизвестно, когда произошло высыпание зерна и кто это сделал.

После консультации с прокурором было возбуждено уголовное дело по ст. 288 Уголовного кодекса Республики Польша - уничтожение имущества, сообщает.

Реклама:

Напоминаем:

В субботу на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица в Польше высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.

Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.

Также читайте: Александр Кубраков: Польша признает, что наша аграрная продукция им не мешает