30 тонн украинской кукурузы, которую в Польше высыпали из товарного поезда, утилизируют
В Польше завершают сбор украинской кукурузы, которую высыпали в ночь с 24 на 25 февраля, возле железнодорожной станции Котомеже, при этом 30 тонн из нее не будет собрано.
Об этом сообщил представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский польскому изданию pap.pl, передает Интерфакс-Украина.
"Восемь из 40 вагонов были вскрыты. Таможенные тросы толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", - рассказал он, пояснив, что при открытии дверей половина товара высыпается из вагона.
Билевский рассказал, что украинская кукуруза, которая направлялась в порт Гданьска, должна была следовать в Марокко. На землю просыпалось от 160 до 180 тонн, из которых 30 тонн осталось на земле.
Это зерно будет собрано, взвешено на таможне, после этого отправлено на утилизацию или производство биодизеля.
Польской полиции по состоянию на понедельник все еще неизвестно, когда произошло высыпание зерна и кто это сделал.
После консультации с прокурором было возбуждено уголовное дело по ст. 288 Уголовного кодекса Республики Польша - уничтожение имущества, сообщает.
Напоминаем:
В субботу на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.
В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица в Польше высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.
Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.
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