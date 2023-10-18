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Украина договорилась с Латвией о совместной работе над запуском 5G

Среда, 18 октября 2023, 20:08 - Анастасия Дячкина

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии, чтобы вместе работать над запуском 5G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Договорились о совместной работе над внедрением 5G в Украине, поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного интернета", – написал глава ведомства.

Латвия – одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Федоров подчеркнул, что обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

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"Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и снабжать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру", – добавил министр.

Напомним:

В Министерстве цифровой трансформации анонсируют запуск пилотной версии технологии 5G уже в следующем году.

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