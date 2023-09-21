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Пилотную версию 5G могут запустить в Украине уже в 2024 году - Федоров

Четверг, 21 сентября 2023, 17:53 - Лия Ильченко

В Министерстве цифровой трансформации анонсируют запуск пилотной версии технологии 5G уже в следующем году.

Об этом в интервью Forbes.ua заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас работаем над 5G, ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году", - сказал он.

В то же время Минцифры работает и над улучшением 4G.

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"Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется", - отметил он.

Напоминаем:

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в пандемийном 2020 году.

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Тогда в Минцифры рассчитывали, что в 2021 году удастся развернуть экспериментальные зоны с 5G, чтобы протестировать технологию.

При применении 5G скорость интернета увеличивается в 10-20 раз и возможно подключать большее количество девайсов на одной плоскости, использующих интернет.

5G Минцифра
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