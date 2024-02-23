Рада провалила правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Проект закона набрал 222 голоса "за" из 226 необходимых.

t.me/yzheleznyak

Железняк в комментарии ЭП добавил, что правительственный закоопроект отправили на доработку Кабинету министров.

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Зато на предложение принять в первом чтении проект закона о перезагрузке БЭБ №10088-1, предложенный Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и который поддерживает бизнес-сообщество, было отказано ставить его на голосование.

Напоминаем:

Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

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Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.