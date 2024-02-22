Новости 22 февраля: Украина близка к получению $900 миллионов от МВФ, Польша делает шаги в разблокировании движения на границе

О финансовой помощи. Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом о получении следующего транша на 900 млн долларов из кредита на 15,6 млрд долларов.

О границе. Польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.

О санкциях против РФ. Великобритания в четверг, 22 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения, объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.

Об ОПК. Верховная Рада приняла в целом законопроект №10454 о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение потребностей безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг.

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В секторе царит абсолютная неопределенность. Какова сейчас ситуация на первичном и вторичном рынке и каков реальный спрос.

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Возможно ли разблокировать границу без привлечения третьих сторон и какие альтернативные маршруты предлагает украинская власть перевозчикам?