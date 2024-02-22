Україна близька до отримання нового траншу від МВФ на $900 мільйонів – Bloomberg

Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного траншу на 900 млн дол із кредиту на 15,6 млрд дол.

Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних з результатами перемовин.

Очікується, що про виділення траншу представники МВФ оголосять у четвер, 22 лютого. Угоду ще має ратифікувати виконавча рада фонду.

"Угода стала результатом дискусій, що відбувалися протягом останніх двох тижнів щодо того, як Київ зможе фінансувати свою діяльність у випадку, якщо фінансування США, яке обмежено в Конгресі, не надійде. Ці плани, спрямовані на те, щоб показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат", – пише Bloomberg.

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Виплата від МВФ стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 млрд дол, що є частиною повномасштабної програми для України, схваленої у 2023 році, зазначає видання.

Щоб отримати транш, уряд України має виконати деякі умови. За словами двох чиновників, можливо Кабміну доведеться відмовитися від свого нещодавнього запиту до Нацбанку щодо дозволу на продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що, ймовірно, йдеться про транш у розмірі 890 млн дол, адже саме така сума прописана у меморандумі.

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Нагадаємо:

17 лютого Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility (Механізму розширеного фінансування).