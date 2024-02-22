Рада скасувала заборону на прибуток для постачальників ЗСУ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10454 про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів і послуг.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 259 народних депутатів.

Железняк додав, що законопроєкт вирішує проблему, коли Державна аудиторська служба (ДАСУ) рахувала прибутки оборонних підприємств як державні збитки.

Реклама: