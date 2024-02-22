Китайское руководство находится под давлением принятия решений по экономике

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Перед ежегодным заседанием парламента Китая, которое состоится в марте, его лидеры сталкиваются с давлением, относительно принятия смелых политических решений, которые защитят долгосрочный потенциал роста экономики.

Об этом сообщает Reuters.

В начале 2024 года китайские акции упали до пятилетнего минимум, а дефляция углубилась до уровня, невиданного со времен мирового финансового кризиса.

Эти факторы вызвали сравнение с потрясениями 2015 года, которые заставили политиков действовать.

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Но сейчас ситуация выглядит более сложной, чем в 2015 году.

Китай преодолел кризис 2015 года, девальвировав юань и усилив контроль за счетом движения капитала, чтобы предотвратить отток капитала, одновременно вкладывая ресурсы в недвижимость и инфраструктуру и снизив процентные ставки более чем на 100 базисных пунктов.

Отмечается, что в ситуации 2024 года такие методы исчерпали себя и Китай не может использовать их повторно.

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Рынок недвижимости находится в свободном падении с 2021 года из-за ряда дефолтов среди девелоперов после многих лет чрезмерной долговой нагрузки и плохих инвестиций.

Расходы на инфраструктуру трудно поддерживать из-за высокого уровня долга местных органов власти.

До этого момента китайские власти не предоставляют никаких решительных планов стимулирования стагнирующей экономики.

Заседание парламента Китая, Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое начнется 5 марта может стать моментом презентации этого плана.

Напомним:

Си Цзиньпин во вторник 6 февраля планировал встретиться с регуляторными органами чтобы заслушать отчет по ситуации на рынке, никакой информации о ходе встречи, или результаты не поступало.

Китайские банки опасаются кредитовать застройщиков, которые находятся в затруднительном положении, ведь это может негативно повлиять на качество активов.

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это вызвало волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.