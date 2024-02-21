Новости 21 февраля: в Украине создадут приложение для военных, конфискация активов РФ не противоречит международному праву
Об активах РФ. Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.
О цифровизации. В Украине создадут мобильное приложение Армия+, где будут доступны документы и услуги для военных.
О реформах. Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.
О БЭБ. Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.
Об убытках от войны. Убытки и потери агросектора Украины вследствие большой войны превышают 80 миллиардов долларов.
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В эту игру можно играть вдвоем. Как Польша зарабатывает на экспорте агропродукции в Украину
ЭП посчитала, сколько продовольствия украинцы поставляют в Польшу и сколько поляки - в Украину. Результаты прямо противоположны тем, что озвучивают протестующие на границе.