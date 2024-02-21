НАБУ и САП назвали Пашинского фактическим владельцем Украинской бронетехники

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждают, что экс-нардеп Сергей Пашинский - фактический бенефициар Украинской бронетехники.

Об этом сообщил прокурор во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

"Пашинский длительное время является фактическим владельцем и выгодоприобретателем значительного круга юридических лиц, которые официально зарегистрированы на подконтрольных ему лиц", - сказал прокурор.

К таким компаниям относится и Украинская бронетехника, рассказал прокурор, ссылаясь на показания бывшего главы наблюдательного совета Украинской бронетехники Андрея Сенченко.

Реклама:

Прокурор зачитал материалы дела и пояснил, что в начале 2016 года к Сенченко обратился Пашинский, который рассказал о планах развивать ООО "Украинская бронетехника" - и попросил в долг средства. Сенченко дал 500 тыс долл, однако документы по оформлению займа не составляли. В 2019 году Сенченко попросил Пашинского отдать деньги, в чем последний отказал.

Впоследствии сын Пашинского вел переговоры с Сенченко. Сошлись на том, что тот получит 300 тыс долл и выйдет из бизнеса. Поэтому Пашинский остался реальным владельцем оружейной компании. Хотя и на практике владельцами считаются Владислав Бельбас, Николай Кузьма и Людмила Петрига - но они, по данным следствия, являются людьми Пашинского.

Украинская бронетехника специализировалась, в частности, на автомобилях Варта. По материалам дела, Пашинский считал развитие оборонной техники "перспективной сферой", поэтому и начал производство бронетехники.

Реклама:

Прокурор отметил, что для производства такой техники понадобились специальные запчасти и агрегаты, на покупку которых с западными компаниями экс-нардеп не смог заключить договоры - и он вместо этого закупал российские двигатели. Позже Пашинский пытался продать автомобили, например, Министерству обороны, но те и другие вероятные покупатели отказывали из-за отсутствия "точной документации".

"Людмила Петрига, доверенное лицо, присылала письма Украинской бронетехники помощнице Пашинского, что доказывает его фактический контроль над компанией", - подытожил прокурор.

В ходе заседания добавили, что доход Украинской бронетехники за 2023 год составил почти 24 млрд.

Читайте также:

Сергей Пашинский: Я бенефициар всего украинского ВПК

История нефтепродуктов Курченко. За что Пашинскому грозит до 12 лет?

Напомним:

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд о мере пресечения для Пашинского в виде ареста с возможностью внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен.

Утром 12 февраля СБУ и НАБУ пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

НАБУ и САП заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

Экономическая правда