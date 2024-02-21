Польша просит ЕС помочь решить вопрос поставок украинского зерна

Правительство Польши обратилось к исполнительной власти ЕС с просьбой помочь решить вопрос поставок украинского зерна. Предлагают ввести региональные квоты на некоторые украинские товары.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский и его польский коллега Чеслав Секерский встретились в среду в попытке договориться, но не достигли значительного прогресса.

"Переговоры идут трудно, и мы не достигаем быстрого прогресса. Голос Европейской комиссии и ее президента будет очень важным", — сказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

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Хотя Европейская комиссия уже предложила защитные меры для украинского импорта, Колодзейчак заявил, что Варшава хочет, чтобы ЕС ввел региональные квоты на некоторые украинские товары.

Сейчас зерновые грузы могут перевозиться через Польшу только транзитом на пути к портам на Балтийском море или в другие страны Европы.

Но польские фермеры требуют от правительства закрыть границу для других пищевых продуктов, включая сахар и фрукты. Они утверждают, что значительная часть сельскохозяйственного импорта имеет низкое качество или перевозится нелегально.

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Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Впрочем, во вторник вечером польские забастовщики ослабили ограничения движения на границе. В некоторых пунктах пропуска начали пропускать легковушки, автобусы и грузовики.

Президент Владимир Зеленский в среду провел селекторное совещание с чиновниками и главами министерств, главной темой которого стала ситуация с блокадой на польско-украинской границе.

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Экономическая правда