Блокада границы поляками может увеличить стоимость автогаза на 3 гривны

Литр автогаза может подорожать на 3 гривны. Причиной подорожания является необходимость поставщикам объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Куюн отметил, что поставщикам автогаза по техническим причинам переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию. В то же время дефицита не прогнозируется.

"Этот круг будет стоить нам до примерно 3 гривен на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как в розничном рынке, так и в опте", - прогнозирует эксперт.

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На рынок бензина и дизельного топлива влияния от блокады Куюн пока не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к ней.

Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

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Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Впрочем, во вторник вечером польские забастовщики ослабили ограничения движения на границе. В некоторых пунктах пропуска начали пропускать легковушки, автобусы и грузовики.

Президент Владимир Зеленский в среду провел селекторное совещание с чиновниками и главами министерств, главной темой которого стала ситуация с блокадой на польско-украинской границе.

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Экономическая правда